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Автомобили

У скандально известного автоблогера Хаслера забрали машину в Петербурге

У автоблогера Хаслера в третий раз изъяли BMW в Петербурге
Соцсети

Скандально известный автоблогер Виталий Иванов, более известный как Хаслер, вновь лишился своего транспортного средства, сообщает Telegram-канал «78. Новости». Инцидент произошёл еще в конце июля, однако сам блогер сообщил об этом подписчикам только сейчас. Сотрудники ГИБДД изъяли его голубую BMW в Северной столице.

По словам Иванова, он приехал в Петербург на дрифт-фестиваль, причем автомобиль доставили на эвакуаторе. Блогер утверждает, что в этот раз он не дрифтовал и не нарушал правила дорожного движения. Тем не менее в его социальных сетях регулярно появляются свежие видео.

Отмечается, что конфликт с законом и местным дрифт-сообществом у Хаслера длится не первый год. В прошлом году уроженец Ижевска уже становился героем скандальных сводок ГИБДД: его задерживали за драку, а автомобиль ежемесячно отправляли на экспертизу из-за слишком громкого выхлопа. Кроме того, блогер настроил против себя практически всех представителей неофициального дрифт-сообщества Петербурга, публикуя в соцсетях ролики с незаконными «покатушками».

До этого в Башкирии легковушка разлетелась на детали от удара об дерево. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль, движение затруднено.

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