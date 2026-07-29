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Автомобили

На МКАД сгорел автомобиль: движение затруднено

В Москве на МКАД сгорел автомобиль и затруднил движение

В Москве на пересечении МКАД и Можайского шоссе сгорел автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что на съезде стоит автомобиль. Его кузов практически полностью обуглен. Далее заметно, что у автомобиля поднята крышка капота, а детали внутри истлели. При этом в автомобиле не видно пассажиров и водителя. На месте происшествия присутствуют пожарные и сотрудники ГИБДД.

О пострадавших информации не поступало. Движение по дороге затруднено. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Волгоградской области водители сгорели в кабинах грузовиков. Грузовой автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Sitrak. От дара автомобили загорелись. Водители не смогли самостоятельно выбраться из кабин грузовиков. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, но спасти мужчин им не удалось. Последствия аварии попали на фотографии.

Ранее появилось видео с места ДТП на 76-м километре МКАД.

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