Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Автомобиль такси вспыхнул на МКАД и попал на видео

В Москве на видео попало, как загорелось такси на МКАД

В Москве на 30 километре МКАД загорелся автомобиль такси. Об этом сообщил Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль стоит на крайней полосе у отбойника. Он практически полностью объят пламенем. Черные клубы дыма поднимаются вверх. Также видно, что недалеко от машины на трассе стоят люди.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого в Красноярском крае автомобиль загорелся и парализовал трассу. Последствия аварии попали на камеру. В центре дороги стоит горящий внедорожник, из-под капота которого поднимается густой черный дым. Рядом находится поврежденная «Газель» с разрушенным прицепом, а проезжая часть усеяна обломками. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение. От мощного удара легковушка воспламенилась, водитель внедорожника оказался заблокирован в салоне и не выжил.

Ранее появилось видео с места ДТП на 76-м километре МКАД.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!