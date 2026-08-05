Крымский мост временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом в своем Telegram-канале сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

Причина данной меры не называется.

В сообщении призывают людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

16 июля в ФСБ России сообщили, что ведомство предотвратило две попытки совершения терактов на Крымском мосту, подготовкой которых, по его данным, занимались украинские спецслужбы. У подозреваемых были обнаружены крупные партии взрывчатых веществ финского производства. Их доставляли на территорию России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Для подготовки предполагаемой диверсии также использовался микроавтобус, внутреннюю часть которого полностью покрыли пластичной взрывчаткой Peno. Кроме того, взрывчатое вещество было залито в аккумулятор второго автомобиля.

Ранее на Украине захотели превратить Крым в «остров».