Видео: женщину на Mercedes без номеров жестко задержали после погони по Москве

В Москве появилось видео жесткого задержания Mercedes без номеров после погони

В Москве сотрудники ГИБДД после преследования задержали женщину на кроссовере Mercedes без регистрационных знаков. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство «Москва»».

По данным источника, инцидент произошел на Варшавском шоссе, где полицейские обратили внимание на кроссовер без номеров и потребовали остановиться. Однако водитель только увеличил скорость, после чего началось преследование.

Как рассказали в МВД, в ходе погони водитель Mercedes неоднократно нарушал правила дорожного движения, а также предпринял попытку столкновения с мотоциклом ДПС. Остановить машину удалось на 28-м километре МКАД. За рулем находилась женщина, личность которой устанавливается.

В отношении нее составлено 28 протоколов по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Об этом официально сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

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