Таксиста-мигранта депортировали из РФ за отказ везти тяжелораненого ветерана СВО

В Подмосковье таксиста-мигранта депортировали из России после отказа везти тяжелораненого ветерана СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Кирилл вместе с женой Анастасией заказали такси. Ветерану нужно было посетить протезиста. По словам Анастасии, когда водитель такси Бахром прибыл на заказ и увидел, кто его пассажир — он отказался везти Кирилла и сразу уехал с адреса», – говорится в публикации.

После обращения в службу поддержки водитель был уволен. Руководитель таксопарка заявил, что сотрудникам с таким отношением к пассажирам не место в компании. Бахром Тагаев находился в России легально и работал по патенту. Однако после скандала с отказом везти ветерана СВО ему аннулировали действующий патент и запретили въезд в РФ до 2032 года. В настоящее время он уже покинул страну.

По данным канала, ветеран также родом из Узбекистана: несколько лет назад он переехал с матерью из Ташкента в Подмосковье. В 2024 году мужчина отправился добровольцем в зону спецоперации, где получил тяжелое ранение и лишился ноги и руки.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области таксист избил пассажира молотком.