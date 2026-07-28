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Таксиста-мигранта депортировали из РФ за отказ везти тяжелораненого ветерана СВО

В Подмосковье таксиста депортировали из РФ за отказ везти безногого ветерана СВО
Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва»

В Подмосковье таксиста-мигранта депортировали из России после отказа везти тяжелораненого ветерана СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Кирилл вместе с женой Анастасией заказали такси. Ветерану нужно было посетить протезиста. По словам Анастасии, когда водитель такси Бахром прибыл на заказ и увидел, кто его пассажир — он отказался везти Кирилла и сразу уехал с адреса», – говорится в публикации.

После обращения в службу поддержки водитель был уволен. Руководитель таксопарка заявил, что сотрудникам с таким отношением к пассажирам не место в компании. Бахром Тагаев находился в России легально и работал по патенту. Однако после скандала с отказом везти ветерана СВО ему аннулировали действующий патент и запретили въезд в РФ до 2032 года. В настоящее время он уже покинул страну.

По данным канала, ветеран также родом из Узбекистана: несколько лет назад он переехал с матерью из Ташкента в Подмосковье. В 2024 году мужчина отправился добровольцем в зону спецоперации, где получил тяжелое ранение и лишился ноги и руки.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области таксист избил пассажира молотком.

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