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Автомобили

Названы последствия использования бензина Евро-3 для турбомоторов

Журнал «За Рулем» предупредил о выходе из строя турбомоторов из-за бензина Евро-3
Сергей Аверин/РИА Новости

Использование топлива Евро-3 может навредить современным турбомоторам, заявил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«При значительных пробегах – на мой взгляд, от 10 тысяч км – неизбежен накопительный эффект. Быстрее загрязнится масло, ускорятся накопление нагара, деградация нейтрализатора и засорение сажевого фильтра (на дизелях и многих новых бензиновых машинах тоже)», — сказал специалист.

Кроме того, по его словам, интенсивнее загрязняются элементы системы непосредственного впрыска автомобиля — форсунки и топливный насос высокого давления — в том числе из-за повышенного содержания монометиланилина и ароматических углеводородов в бензине.

Сергей Зиновьев рекомендовал водителям перед заправкой уточнять на АЗС, какое именно топливо они продают, так как вся документация должна быть доступна потребителям.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось о трех лучших подержанных «китайских кроссоверах премиум-класса до 2,2 млн рублей».

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