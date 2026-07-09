Названы три лучших подержанных «китайских кроссовера премиум-класса до 2,2 млн рублей

За сумму около 2 млн рублей на российском рынке можно приобрести не только новый компактный кроссовер в базовой комплектации, но и подержанный автомобиль премиального сегмента из Китая. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал вторичный рынок и выделили три модели, которые за эти деньги предлагают высокий уровень оснащения и комфорта при пробегах 30–50 тыс. километров.

Первая модель — Exeed TXL. Кроссовер длиной почти 4,8 метра с полным приводом и клиренсом 210 мм. За 2 млн рублей можно найти 3–4-летнюю машину с двигателем 2.0 и пробегом до 100 тысяч км. Минимальная комплектация богаче любой топ-версии многих массовых моделей. Основные слабые места — глюки мультимедиа и датчиков, проблемы с климат-контролем, облезающая обшивка руля. По механике нареканий немного, но требуют внимания тормозные диски и сайлентблоки передних рычагов.

Вторая — Omoda C5. Компактный кроссовер длиной 4,4 метра с клиренсом 190 мм. За 1,9 млн рублей доступны трехлетние полноприводные версии с мотором 1.6, роботом и пробегом около 50 тысяч км. Двигатель 1.5 с чугунным блоком считается надежным, но его вариатор нередко меняли по гарантии. К недостаткам владельцы относят среднюю шумоизоляцию, неидеальную эргономику, появление сверчков в салоне и возможные вспучивания краски после зим. При этом часть владельцев не имела серьезных поломок даже к 100 тысячам км.

Третья — Lynk & Co 06. Компактный городской кроссовер с передним приводом и клиренсом 172 мм. Цены на пятилетние машины с пробегом менее 100 тысяч км стартуют от 2 млн рублей. Его главный минус — потенциальные проблемы с роботизированной трансмиссией после 100 тысяч км. В остальном хвалят шумоизоляцию, но критикуют устаревшую мультимедиа, маленький багажник и отсутствие подогрева руля.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать китайский кроссовер с пробегом до 1,5 миллиона рублей.