Руль от самоката проткнул мужчине бедро после ДТП в Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга руль от самоката вонзился в бедро мужчины после столкновения с автомобилем, сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла на Ленинском проспекте в Кировском районе. Очевидцы в соцсетях сообщают, что самокатчик сам влетел в автомобиль.Удар был настолько сильным, что металлическая часть вошла в ногу пострадавшего практически до кости», — сообщает канал.

Отмечается ,что на месте самокат пришлось отпиливать, но руль так и остался в ноге. Мужчину госпитализировали на реанимационной машине, о его состоянии пока ничего не известно.

В июле в городе Миасс Челябинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль Lada и машина скорой помощи. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как машина едет в темное время суток по трассе. За кадром слышен голос, утверждающий, что машина разогналась до 180 км/ч. После этого происходит столкновение. Далее следуют кадры с последствиями аварии. На них автомобили серьезно повреждены. У машины скорой смят капот и снесен бампер. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

Ранее очевидцы сняли на видео горящую Lada Priora с людьми в Дагестане.