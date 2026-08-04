В Башкирии хетчбэк Renault Sandero с людьми смяло в жестком ДТП

В Башкирии хетчбэк Renault Sandero с людьми смяло в результате ДТП

В Туймазинском районе Башкирии на 9-м километре дороги «Московка» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Башкирия Online».

Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что автомобиль отбросило в кювет. Также заметно, что он получил серьезные повреждения. У машины смята задняя часть кузова, снесен капот, пробито лобовое стекло и отсутствуют стекла в боковых и заднем окнах.

До данным источника, водитель Renault Sandero, не имевший водительских прав, потерял контроль над машиной, после чего автомобиль съехал в придорожный кювет и опрокинулся. В результате аварии двое пассажиров, находившихся в салоне, не выжили.

Сам водитель с тяжелыми повреждениями был экстренно госпитализирован. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

До этого в Башкирии легковушка разлетелась на детали от удара об дерево. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

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