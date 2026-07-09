Названы лучшие китайские кроссоверы с пробегом за 1,5 млн рублей

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев составил рейтинг лучших подержанных китайских кроссоверов стоимостью до 1,5 млн рублей. В выборку вошли модели размером с Toyota RAV4, возрастом 4–6 лет и с пробегом до 100 тыс. километров.

Так, на первом месте оказался Changan CS75. Турбомотор 1.8 с чугунным блоком и гидроавтомат Aisin — ресурс свыше 250 тыс. километров. Подвеска ходит более 100 тыс. километров, электроника стабильна. Минусы: слабые ролики, ремень ГРМ, течи в системе охлаждения, коррозия днища. Вердикт автора: нормальная машина с отличным автоматом.

Далее следует Chery Tiggo 8 с передним приводом. Есть 7-местная версия, от 1,3 млн. Двигатели надежны, но коробки проблемные: робот Getrag с сухими сцеплениями и вариатор WLY (часто меняли по гарантии). Ходовая без нареканий, но кузов ржавеет после 2–3 зим, медиа сбоит. Вердикт: ненадежные коробки.

Также в список вошел Dongfeng 580 — от 1 млн, только передний привод, есть 7 мест. Турбомор 1.5 с вариатором Punch — не рекомендован. Атмосферник 1.8 с механикой — надежнее, но двигатель может подъедать масло после 100 тыс. километров. Кузов достойный, салон просторный, электроника работает хорошо. Вердикт Зиновьева: с механикой — можно брать.

На четвертом месте FAW Besturn X80 — только передний привод, цена 1,2–1,4 млн. Атмосферник 2.0 (142 л. с.) от Mazda с цепным ГРМ, приемлет бензин АИ-92. После 100 тыс. — засоряется EGR и растет расход масла. Коробки — механика или гидроавтомат Aisin. Подвеска крепкая, кузов неплох. Проблемы: электрика (предохранители, контакты), скрипучий салон. Вердикт: не шедевр, но без опасных недугов.

Пятое место у Geely Tugella — кросс-купе на платформе Volvo, продавался до 2024 года, более 90% — с полным приводом. Дешевле 1,5 млн — редкость. Мотор 2.0 (238 л. с.) — клон Volvo: турбо, непосредственный впрыск, ременной ГРМ, ожно заливать только АИ-95. Гидроавтомат Aisin служит до 300 тыс. Подвеска хороша, кузов не ржавеет. Слабые места: тормоза (до 50 тыс.) и муфта полного привода. Вердикт: добротная, модная, но дорогая в содержании.

Замыкает список Haval F7 1-го поколения — продавалась до 2024 года, полный (70%) или передний привод, от 1,3 млн. Турбомоторы 1.5 и 2.0 — только с роботом GWM. Робот дерганый, требует прошивки. У моторов непредсказуем ресурс цепи ГРМ. Подвеска слабовата (замена после 50–80 тыс.), текут сальники, коррозия на двери, электроника сбоит. Вердикт автора: неплох, но хлопот много.

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