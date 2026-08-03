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Автомобили

Таксист-бородач отказался везти пассажиров, которые с ним плохо поздоровались

В Москве таксист высадил пассажиров, так как они с ним тихо поздоровались

В Москве таксист отменил заказ и высадил пассажиров-подростков из-за того, что они недостаточно громко поздоровались. Об этом сообщил Telegram-канал «АВТО БАТЯ».

По словам пассажиров, они сели в автомобиль и негромко поздоровались, после чего попросили водителя подключиться к музыке. Вместо этого таксист, не проронив ни слова, отменил заказ и потребовал, чтобы молодые люди покинули салон. Свое решение он объяснил тем, что пассажиры «не умеют здороваться».

Водитель, по информации источника, вел себя надменно и не стал выслушивать возражения. Пассажирам пришлось искать другой автомобиль для поездки.
Обстоятельства инцидента уточняются.

До этого таксист-таксист мигрант отказал в поездке покалеченному ветерану СВО и его жене. Как рассказали пострадавшие, когда автомобиль подъехал и водитель увидел мужчину без ноги и руки, он, не сказав ни слова, нажал на газ, развернулся и скрылся.

Ранее сообщалось о депортации таксиста-мигранта из РФ за отказ везти тяжелораненого ветерана СВО.

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