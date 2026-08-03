В Калининграде стартовало производство гибридных внедорожников Rox

На калининградском заводе «Автотор» началась сборка новых крупных внедорожников Rox 01. Торжественный запуск конвейера состоялся в рамках автофестиваля «ПроДвижение» на ВДНХ в Москве, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу официального импортера бренда в России — компании Sinomach Auto.

Первые автомобили с российским VIN-номером появятся у дилеров уже в сентябре 2026 года, а в октябре на «Автоторе» начнут собирать вторую модель марки — внедорожник Adamas. Как пояснили в пресс-службе, локализация сборки позволяет сделать цены более конкурентными, ускорить поставки и, что важно, даёт покупателям доступ к государственным программам поддержки.

«С помощью господдержки для гибридных автомобилей мы сможем предложить интересное ценообразование, а также выгодные условия кредита и лизинга», — прокомментировала директор департамента продаж и развития дилерской сети Rox Motor в России Екатерина Зарубина.

Автомобиль Rox 01 предлагается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины составляет 5050 мм, колесная база – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге составляет 235 км, с учетом ДВС – 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

На Rox 01 распространяется гарантия пять лет и восемь лет на батарею.

Ранее сообщалось, что в России начали принимать заказы на новый внедорожник Esteo V27 с разгоном до «сотни» за 6 секунд.