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Автомобили

В Калининграде стартовало производство гибридных внедорожников Rox

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск гибридных внедорожников Rox 01
Rox Motor

На калининградском заводе «Автотор» началась сборка новых крупных внедорожников Rox 01. Торжественный запуск конвейера состоялся в рамках автофестиваля «ПроДвижение» на ВДНХ в Москве, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу официального импортера бренда в России — компании Sinomach Auto.

Первые автомобили с российским VIN-номером появятся у дилеров уже в сентябре 2026 года, а в октябре на «Автоторе» начнут собирать вторую модель марки — внедорожник Adamas. Как пояснили в пресс-службе, локализация сборки позволяет сделать цены более конкурентными, ускорить поставки и, что важно, даёт покупателям доступ к государственным программам поддержки.

«С помощью господдержки для гибридных автомобилей мы сможем предложить интересное ценообразование, а также выгодные условия кредита и лизинга», — прокомментировала директор департамента продаж и развития дилерской сети Rox Motor в России Екатерина Зарубина.

Автомобиль Rox 01 предлагается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины составляет 5050 мм, колесная база – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге составляет 235 км, с учетом ДВС – 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

На Rox 01 распространяется гарантия пять лет и восемь лет на батарею.

Ранее сообщалось, что в России начали принимать заказы на новый внедорожник Esteo V27 с разгоном до «сотни» за 6 секунд.

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