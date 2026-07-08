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В России начали принимать заказы на новый внедорожник Esteo V27 с разгоном до «сотни» за 6 секунд

В РФ стартовали продажи нового внедорожника Esteo V27 за 5,75 миллиона рублей
Esteo

В России стартовали продажи нового отечественного премиального внедорожника Esteo V27. Как сообщили в пресс-службе марки, бренд открыл прием заказов на первую модель V-серии, цена составила 5,75 млн рублей. Производство организуют на одном из заводов холдинга «АГР» в России.

Esteo V27 — гибридный внедорожник для дальних маршрутов и сложных дорог. В основе — последовательная гибридная система Golden REEV: два электромотора мощностью 456 л.с. и 505 Нм обеспечивают движение, а 1,5-литровый турбодвигатель работает как генератор. Запас хода превышает 800 км, полный привод i-AWD позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с.

При создании учитывались российские климатические условия — система терморегулирования батареи сохраняет мощность даже в сильные морозы. Габариты: 5045 мм в длину, 1976 мм в ширину, 1894 мм в высоту, колесная база — 2900 мм. Дорожный просвет — 220 мм, что позволяет преодолевать подъемы до 60%.

Автомобиль оснащен панорамной крышей с защитой от ультрафиолета и эффектом «звездного неба», креслами с вентиляцией и обогревом, системой ароматизации. Мультимедиа работает на процессоре Snapdragon 8155. При этом сохранены физические блоки управления климатом и режимами движения.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее стала известна цена гибридного кроссовера Umo 8.

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