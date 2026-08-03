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Автомобили

Видео: на Урале из-за сильных ливней затопило автомобили на дороге

В Екатеринбурге на видео попали затопленные из-за ливней автомобили

Сильные ливни привели к подтоплениям на дорогах Екатеринбурга и ряде других городов Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как на дороге стоит автомобиль. Вода практически полностью скрыла его колеса.

По данным источника, из-за глубоких луж на дорогах машины массово глохнут. Также вода смывает автомобильные номера. Большинство водителей не рискую проезжать по воде и выбирают объездные пути. Из-за этого на дорогах образуются пробки.

Отмечается, что за первые дни августа в Екатеринбурге выпало 86% месячной нормы. Также месячную норму осадков, помимо Екатеринбурга, уже перевыполнили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотурьинск, Висим, Липовское и Ревда.

До этого в Приморском крае автомобиль упал в трещину на мосту. По данным источника, мост обрушился из-за сильных ливней.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как единственный мост к селу смыло на глазах у людей.

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