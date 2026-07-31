На видео попало, как единственный мост к селу смыло на глазах у людей

В Приморье на видео попало, как мощный поток воды смыл мост

В приморском поселке Слинкино сильный поток воды унес единственный мост, по которому проводилось транспортное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «Правительство Приморского края».

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, что бурный поток воды уносит за собой деревянную переправу через реку.

По данным источника, из-за разлива реки и разрушения мостового перехода временно прекращено автомобильное сообщение. В ближайшее время власти намерены рассмотреть вопрос об организации лодочной переправы для жителей и доставки грузов.

По данным спасателей, критических нарушений в жизнеобеспечении села нет. Электроснабжение и связь функционируют в штатном режиме. На месте работает фельдшерско-акушерский пункт, имеется необходимый запас медикаментов и продуктов питания. Ситуация остается на контроле экстренных служб. О сроках восстановления моста пока не сообщается.

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