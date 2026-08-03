Россиян предупредили о рисках возгорания автомобиля на заправке в жару

Fit Service назвал 6 причин, из-за которых машина может загореться на АЗС в жару

Жара сама по себе не делает автозаправочную станцию опасной, однако она многократно повышает риски там, где водители игнорируют правила безопасности. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Российской газетой» перечислил ключевые факторы, которые в зной могут привести к возгоранию на заправке. Всего эксперт выделил шесть основных причин.

Первая причина — интенсивное испарение бензина. При температуре выше +25 градусов топливо начинает активно испаряться, образуя вокруг горловины бака облако легковоспламеняющихся паров. Это облако при определенных условиях может вспыхнуть от малейшей искры.

Вторая причина — работающий двигатель. Заправка с незаглушенным мотором или включенным мощным электрооборудованием — один из самых опасных факторов. Любая неисправность высоковольтной цепи, закоротившая проводка или перегретый элемент выхлопной системы могут дать искру в непосредственной близости от паров топлива.

Третья причина — статическое электричество. О нем мало кто задумывается, но в сухую и жаркую погоду риск накопления заряда особенно высок. Синтетическая одежда, выход из машины и возвращение к пистолету — все это может создать разряд, способный воспламенить пары.

Четвертая причина — открытый огонь и электронные устройства. Курение, использование зажигалок и особенно электронных вейпов у горловины бака — прямой путь к пожару, сказал специалист.

Пятая причина — хранение канистр с бензином в салоне или багажнике. В жару пары топлива внутри закрытого объёма могут достичь критической концентрации, и любая искра (например, от электроники в салоне) приведёт к вспышке.

Шестая причина — кустарная заправка в необорудованных местах. Перекачка топлива шлангами и насосами без мер защиты, по словам эксперта, — это катастрофическое нарушение.

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