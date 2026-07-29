Жесткое тройное ДТП под Ярославлем: бензовоз разворотил две машины и съехал с дороги

В районе поселка Глебовское Ярославской области произошла серьезная авария с участием бензовоза, грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал 76.ru.

Последствия инцидента попали на видео. На кадрах видно, что у Lada Largus полностью снесло переднюю часть, на асфальте повсюду раскиданы обломки и куски металла. Бензовоз в результате удара съехал на обочину, грузовой Peugeot перевернулся на бок.

По данным источника, водитель «Лады» получил травмы — его госпитализировала бригада скорой помощи. О других пострадавших информации не поступало.

Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливают сотрудники ГИБДД. На месте работают оперативные службы, движение на участке может быть затруднено.

До этого в Волгоградской области водители грузовиков сгорели в кабинах. Один из грузовиков выехал на встречную полосу и столкнулся с другим. От удара оба автомобиля загорелись. На фото попали последствия аварии.

Ранее сообщалось, что Lada с курьером зашла в «слепую» зону грузовика, и тот ее перевернул.