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Автомобили

Появились первые кадры из автобуса, врезавшегося в дерево в Москве

В Москве появилось видео с пострадавшими из автобуса, врезавшегося в дерево

В Москве пассажирский автобус врезался в дерево. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В сети появилось видео с пострадавшими в результате аварии. На кадрах видно, что мужчина лежит в проходе салона, схватившись за голову. Слева от него пожилая женщина полулежа на животе держится за сиденье. Девушка помогает ей подняться. Другой рукой она набирает что-то в телефона. При этом на полу салона автобуса заметна кровь. На фотографии видно, что передняя часть автобуса оказалась смятой в результате удара, а по лобовому стеклу пошли трещины.

До этого стало известно, что авария произошла на улице Академика Миллионщикова напротив городской клинической больницы имени Юдина в районе Нагатино-Садовники. Автобус двигался по маршруту м19. В результате ДТП пострадали 17 человек, среди которых двое грудных детей. Также сообщается, что водителю стало плохо за рулем, из-за чего он потерял контроль за транспортным средством и врезался в дерево.

Ранее на Алтае разворотило автобус с людьми.

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