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Подросток лишился ноги в ДТП на питбайке в Нижегородской области

В Нижегородской области подростку ампутировали ногу после ДТП на питбайке
BLGKV/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области 16-летнему подростку-пассажиру ампутировали ногу в результате ДТП на питбайке. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал прессека».

«Когда мы разговаривали с родителями одного из подростков, выяснилось, что мама даже не знала, что ее ребенок сел пассажиром на питбайк и поехал с другом кататься, несмотря на позднее время», — рассказал врач.

Инцидент произошел еще месяц назад. Как сообщили медики, оба 16-летних подростка пострадали в результате столкновения при управлении питбайком.
Одному из них, получившему наиболее тяжелые травмы нижней конечности, медики были вынуждены провести ампутацию ноги. Второй подросток продолжает находиться в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

До этого в Подмосковье четырехлетний мальчик не выжил в аварии на питбайке с 11-летним водителем. Школьник катался на питбайке и посадил в качестве пассажира четырехлетнего мальчика. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в столб уличного турника.

Ранее сообщалось, что питбайкеры избили мужчину за сделанное им замечание, ударив с колена в глаз.

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