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«Ударили с колена в глаз»: питбайкеры избили мужчину из-за замечания

В Свердловской области подростки на питбайках избили мужчину из-за замечания
Telegram-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга

В селе Большебрусянском Белоярского района Свердловской области группа питбайкеров избила местного жителя. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

«Они начали втроем избивать папу, валить его на землю, оттаскивать меня и мою маму, пока мы пытались хоть как-то помочь. В какой-то момент ему ударили с колена в глаз», — рассказала дочь пострадавшего.

52-летний мужчина получил серьезные травмы после того, как сделал замечание группе подростков на питбайках. Он попросил их не шуметь возле его дома, после чего несколько молодых людей накинулись на него. У пострадавшего диагностировали ушиб глазного яблока и тканей глазницы, перелом костей левой орбиты, а также закрытый перелом костей носа.

Как рассказала дочь пострадавшего, конфликт длился продолжительное время. Первый инцидент произошел еще 11 июля. Она сделала замечание байкерам около 22:30, когда те ездили по улице, мешая спать ее дочери. В ответ женщина услышала нецензурную брань и оскорбления. Утром 15 июля она обнаружила, что на ее машине выломали дворник. Кульминацией конфликта стало избиение ее отца 20 июля.

По словам родственников, заявление в полицию было подано на следующий день после инцидента, но сотрудники правоохранительных органов не взялись за расследование. Официальных комментариев от ОМВД России по Белоярскому району не поступало.

Ранее сообщалось, что в Твери один водитель сломал другому кость газовым ключом из-за конфликта на парковке.

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