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Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с пешеходного моста в Москву-реку

В Москве пьяный Андрей Макаревич прыгнул с пешеходного моста в реку
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве полный тезка музыканта-иноагента Андрея Макаревича, спрыгнул с пешеходного моста в реку. Об этом сообщил Tlegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 1 августа в районе моста Богдана Хмельницкого. 50-летний москвич, носящий имя и фамилию известного рок-музыканта, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, прыгнул с моста в реку.

Очевидцы вызвали экстренные службы после того, как увидели, что гражданин прыгнул в реку. Прибывшие на место спасатели оперативно извлекли мужчину из воды. Медицинский осмотр показал, что в результате падения и удара о воду у пострадавшего диагностирован ушиб левого бедра. От госпитализации, по данным источника, мужчина отказался.

До этого в США мужчина, уходя от погони, спрыгнул с моста высотой около 30 метров. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что мужчина выходит из машины на ходу, пересекает проезжую часть моста, перепрыгивает через ограждение и скрывается из виду. По данным источника, мужчина остался жив.

Ранее сообщалось, что на Урале квадроциклист пытался переехать Исеть и чуть не утонул.

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