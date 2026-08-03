Появилось видео обстрела питбайкеров в Калуге

Видео момента обстрела питбайкеров в Калуге опубликовал Telegram-канал «ES! - канал Евгения Серкина».

«Инцидент попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям. <...> Проверку проводят полиция и прокуратура - в результате будет дана оценка как действиям стрелка, так и поведению несовершеннолетних гонщиков», — сообщает канал.

Об инциденте стало известно 2 августа. По данным следствия, в ночь на 1 августа двое 16-летних юношей катались на питбайках во дворе дома. Один из местных жителей открыл по ним стрельбу из пневматического пистолета, пострадали ли любители ночных гонок, не сообщается.

Личность стрелка быстро установили, им оказался 36-летний калужанин. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о грузовике с перегрузом и запрещенными «номерами-перевертышами», попавшем на видео в Обнинске.