Грузовик с перегрузом с запрещенными «номерами-перевертышами» попал на видео в Обнинске

В Обнинске сняли на видео перегруженный грузовик с номерами-перевертышами

В Обнинске на камеры попал грузовик, который попытался обойти весовой контроль. Об этом сообщил Telegram-канал «ES! — канал Евгения Серкина».

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«У дальнобойщиков появилась новая хитрая схема. Очевидцы засняли на видео настоящую «магию»: прямо перед камерами госномера грузовиков загадочным образом исчезают, а как только контроль пройден — плашка с номером эффектно откидывается обратно», — говорится в публикации.

Также выяснилось, что тяжелая техника с пыльными кузовами уже продолжительное время вызывает недовольство как у водителей в наукограде, так и у местных жителей. Перед рамками весового контроля машины вынуждены существенно сбрасывать скорость, что приводит к образованию длинных заторов и создает дополнительные неудобства для участников дорожного движения. Автомобилисты призывают ГИБДД разобраться с ситуацией на дорогах.

До этого электрокарам, гибридам и грузовикам запретили проезд по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что видео массового ДТП затруднило проезд на МКАД.