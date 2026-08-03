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Автомобили

Стало известно, какие бренды изменили цены на свои авто в России

Автоэксперт Мосеев: Changan и VGV изменили цены на свои автомобили в России
VGV

В России за прошедшую неделю, с 27 по 31 июля, два автобренда изменили цены на свои автомобили. Это следует из сообщения автоэкперта Олега Мосеева в его Telegram-канале.

Так, VGV увеличил размер скидки на все комплектации моделей 2024–2025 годов на модель U70 Pro. Размер дисконта вырос на 50 тыс. рублей — со 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Changan пересмотрел цены на все комплектации 2025 года. Стоимость модели CS75 Plus New снижена на 90 тыс. рублей, что эквивалентно снижению примерно на 2%.

BAIC возобновил продажи комплектации Flagship 2026 года для модели BJ40.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее BAIC установил рекорд по падению цен на автомобили калининградской сборки.

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