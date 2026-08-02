На севере Москвы скорая с фельдшерами впечаталась в столб

На севере столицы машина скорой помощи врезалась в столб, пострадали фельдшеры. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Telegram-канал пишет, что ДТП произошло на Большой Академической улице в районе Коптево. Предварительно, скорую мог подрезать другой автомобиль, что и привело к аварии.

В июле в городе Миасс Челябинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль Lada и машина скорой помощи. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как машина едет в темное время суток по трассе. За кадром слышен голос, утверждающий, что машина разогналась до 180 км/ч. После этого происходит столкновение. Далее следуют кадры с последствиями аварии. На них автомобили серьезно повреждены. У машины скорой смят капот и снесен бампер. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

По предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость. Также было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав. В результате аварии пострадали четыре человека: водители обоих транспортных средств, пассажир Lada и два фельдшера, находившиеся в машине скорой помощи.

Ранее две машины и скорая переехали россиянку и бросили на дороге.