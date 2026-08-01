Появилось видео, как две машины рухнули с автовоза на асфальт из-за резкого торможения

В Израиле две машины упали перед кабиной автовоза на асфальт и попали на видео

В Израиле два кроссовера Jaecoo упали на проезжую часть перед автовозом, который подрезал легковой автомобиль. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «RU_CHP».

«Если вы решили подрезать автовоз — подумайте о последствиях! Последствия тут можно посмотреть. Снято в Израиле, опубликовано сегодня», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля подрезал автовоз, вклинившись в его полосу справа. Из-за этого водитель автовоза резко затормозил, но столкновения избежать не удалось. От удара легковую машину отбросило влево. После этого на проезжую часть перед кабиной автовоза упали два китайских кроссовера, которые он перевозил. Машины пришли в движение по инерции из-за резкого торможения. Они остались лежать на асфальте вверх колесами.

Ранее сообщалось, что автомобиль провалился под асфальт в Пензе.