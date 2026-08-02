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Президент страны ЕС попала в ДТП

Президент Словении Пирц-Мусар попала в ДТП, она получила легкие травмы
Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар пострадала в ДТП, которое произошло во время ее возвращения из отпуска в Хорватии. Об этом сообщает Радио и телевидение Словении со ссылкой на кабинет главы государства.

По его информации, авария произошла 31 июля в туннеле Кастелец. Словенский лидер получила незначительные травмы. Она провела ночь в больнице в городе Изола. Сейчас политик находится дома и чувствует себя хорошо, говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что, согласно данным управления полиции города Копер, в пятницу вечером на приморской автомагистрали произошло ДТП с участием двух служебных полицейских машин, ехавших в составе кортежа для сопровождения охраняемого лица.

До этого Пирц-Мусар заявила, что одной из главных ошибок Европейского союза стало прекращение прямого диалога с Россией на фоне конфликта в Украине.

Ранее дипломатическая машина Северной Кореи попала в ДТП в центре Москвы.

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