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Отдельные ПДД для роботов-доставщиков разработали в России

В России введут ограничения скорости для роботов-курьеров
Tatjana Komarova/Youtube

В России согласован и направлен в правительство проект единых требований и правил для роботов-доставщиков. Финальный вариант проекта согласовали Минэкономики, МВД, Минтранс и ФСО, сообщает «Коммерсантъ».

«Финальная редакция представляет собой подробные ПДД для роверов с жесткой системой контроля за ними. Робот по умолчанию должен будет двигаться по велодорожке со скоростью не более 25 км/ч. Если инфраструктуры нет, то можно выезжать на тротуары и пешеходные дорожки, но со скоростью не более 10 км/ч. Сквозное — без разгрузки и погрузки — движение по тротуарам шириной менее метра запретят», — отмечается в публикации.

Проект постановления, направленный в правительство, предусматривает установку в 35 регионах трехлетнего экспериментального правового режима, регулирующего правила работы роверов (роботов-доставщиков). Подготовка документа велась на протяжении полутора лет.

В числе прочих требований в проекте постановления прописаны требования к пересечению роботами проезжей части дороги. Так, скорость за 2 метра до нее не должна превышать 6 км/ч, робот должен уметь отслеживать светофоры, а если на перекрестке работает регулировщик — не пересекать дорогу в этом месте.

Ранее в Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до пешеходной.

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