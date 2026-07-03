В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до пешеходной

Скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять 5–6 км/ч. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.

По ее словам, в местах, где отсутствует возможность движения электросамокатов иначе как по тротуару, скорость должна быть сопоставима с пешеходной.

Депутат отметила, что средняя скорость пешеходов составляет 5–6 км/ч, и именно такой показатель, по ее мнению, должен стать нормативом для средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Это, как подчеркнула Буцкая, позволит повысить безопасность пешеходов.

Более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Как сообщили в компании Netvision, специалисты которой проанализировали более 80 тысяч поездок в Екатеринбурге и Самаре с помощью платформы ИИ-видеонаблюдения Micromobility Control, лишь около 10% самокатчиков соблюдают ПДД, спешиваясь на пешеходных переходах и передвигаясь без пассажиров.

Ранее сообщалось, что Росстандарт не планирует вводить дополнительные дорожные знаки для регулирования движения средств индивидуальной мобильности.