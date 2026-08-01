Десять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с трамваями в Бурятии

В Улан-Удэ 10 человек, включая двух детей, пострадали в лобовом ДТП с трамваями

При столкновении трамваев в центре Улан-Удэ травмы получили 10 человек, включая двоих детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское МВД.

«На месте работают медицинские работники. Осматриваются водитель и девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Движение общественного транспорта и автомобилей на перекрёстке временно ограничено», — отмечается в сообщении.

Лобовое столкновение двух трамваев произошло в центре столицы Бурятии, на перекрестке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября. По предварительным данным, к аварии привела неисправность стрелочного перевода. В результате столкновения у обоих трамваев смяты кабины водителей, разбиты стекла. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что трамвай сбил мужчину на Бауманской, движение встало.