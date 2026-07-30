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Трамвай сбил мужчину на Бауманской, движение встало

В Москве на Бауманской трамвай наехал на мужчину и парализовал движение

На улице Бауманской в центре Москвы трамвай сбил мужчину, переходившего дорогу в районе остановки «Метро Бауманская». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным очевидцев, пострадавший получил тяжелые травмы, на месте происшествия работают медики. По данным очевидцев, пострадавший получил тяжелые травмы, на месте происшествия работают медики. Авария привела к серьезным заторам на автомобильных дорогах и сбоям в работе городского электротранспорта.

Отмечается, что трамваи, следующие по маршрутам № Т2, 4, 43 и 50, вынужденно изменяют свои трассы. Временные интервалы движения увеличены. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными видами транспорта.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД и других оперативных служб. Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

До этого на Каширском шоссе грузовик опрокинулся и парализовал движение.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало север Москвы.

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