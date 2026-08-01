Сошлись лоб в лоб: на видео попали последствия тяжелого ДТП с двумя Lada в Сочи

В Сочи две белых Lada столкнулись лоб в лоб и попали на видео

В Сочи произошло лобовое столкновение двух белых седанов Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«Вечер пятницы в селе Солоники закончился жёстким ДТП. На дороге лоб в лоб столкнулись два автомобиля ВАЗ. По словам очевидцев, удар был серьёзным, но, к счастью, все участники аварии остались живы», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что передняя часть обоих автомобилей оказалась разбита, кузова сильно деформировались. От удара у одной из машин подломилась передняя стойка и согнулась пополам водительская дверь. О причинах аварии не сообщается.

До этого сообщалось, что старая модель «Жигулей» протаранила Ferrari в Дагестане и попала на видео.

Ранее появилось видео фронтального столкновения Chevrolet и ВАЗ-2110 под Тамбовом.