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Появилось видео фронтального столкновения Chevrolet и ВАЗ-2110 под Тамбовом

В Тамбовской области на видео попал результат лобового удара Chevrolet и ВАЗ-2110

В Тамбовской области на 19-м километре трассы «Тамбов – Шацк» произошло лобовое столкновение. Об этом сообщил Telegram-канал «Полоса безопасности».

В сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что черный автомобиль «ВАЗ-2110» находится у отбойника. Передняя часть кузова у него полностью искорежена. Рядом находится иномарка Chevrolet Epica. На записи заметно, что у нее снесен передний бампер, смят капот и выбито стекло в боковом окне. На месте ДТП присутствуют экипажи скорой помощи и спасателей, а так же и полицейские.

По данным источника, водитель Chevrolet Epica (юноша 2007 года рождения) выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2110» под управлением мужчины 1984 года рождения.

От удара отечественный автомобиль получил критические повреждения. Медики не успели спасти спасти водителя. Три пассажира «десятки» – 15-летний подросток, 19-летняя девушка и 38-летняя женщина были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Водитель иномарки, по предварительной информации, не пострадал в момент аварии, однако позднее самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве на трассе расплющило легковушку.

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