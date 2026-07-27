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«Cамая дорогая авария»: старые «Жигули» протаранили Ferrari в Дагестане и попали на видео

В Дагестане Lada протаранила Ferrari и попала на видео

В Дагестане автомобиль ВАЗ-2107 врезался в спорткар Ferrari. Видеозапись последствий инцидента опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана».

На кадрах видно, что белые «Жигули» правым передним крылом врезались в открытую дверь черной Ferrari. В результате у итальянского спорткара образовалась вмятина на кромке двери. Из-за того, что «Жигули» вывернули дверь, смятым оказалось и переднее крыло Ferrari. У «Жигулей» разбита фара и поцарапано крыло.

Стоимость окраски двери Ferrari начинается от 250 тыс. рублей, а сам сам автомобиль сейчас стоит от 7 млн рублей, уточняет «РЕН-ТВ» в своем канале в «Максе».

»«Жигули» против Ferrari: самая дорогая авария случилась в Дагестане», — отмечается в публикации «РЕН-ТВ».

Ранее сообщалось, что виновник резонансной аварии у Дома правительства оказался злостным нарушителем ПДД.

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