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Автомобили

В Британии полицейские задержали пьяного и почти слепого водителя

The Times: в Великобритании пьяный и почти слепой водитель проехал 241 км ночью
Shutterstock

Почти слепой водитель без водительского удостоверения был задержан полицией Великобритании после того, как проехал около 250 км по ночной дороге. Об этом пишет британское издание The Times.

По информации издания, нарушителем оказался 49-летний слабовидящий Энтони Холл, который без спроса взял машину своей подруги и проехал на ней 150 миль (241 км) между графствами Западный Йоркшир и Камбрия. Официально признанный слепым, мужчина двигался по дороге за задними фарами грузовика, который ехал впереди него.

Полицейские остановили автомобиль Vauxhall Meriva, за рулем которого находился Холл, ночью на трассе M6 в северном графстве Камбрия. У правоохранителей вызывала подозрение траектория, по которой двигалась машина: транспортное средство виляло из одной полосы в другую и иногда выезжало на обочину.

Водитель сразу же признался полицейским, что употреблял вино и уже два года считается слепым. Проверка на алкотестере показала 46 мкг алкоголя на 100 мл выдыхаемого воздуха, при допустимом в Великобритании уровне в 35 мкг.

В Магистратском суде Карлайла прокурор Суреш Басра не скрывал своего шока от случившегося, заявив, что то, что происшествие не привело ни к травмам, ни к материальному ущербу, можно считать настоящим чудом.

Сам Холл признал вину в опасном вождении без прав и страховки, а также в использовании автомобиля без надлежащего разрешения. Судья отложил оглашение приговора на 8 сентября, уточняет издание.

Ранее в Артеме водитель автобуса начал молиться во время рейса.

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