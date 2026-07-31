В Польше компания пьяных украинцев на Audi A4 влетела в дерево

В польском Вроцлаве пьяная компания из семи человек попала в аварию на Audi A4, в багажнике которого также ехала девушка. Она получила серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Автомобиль, в котором находилось семь человек – водитель и шесть пассажиров – попал в аварию. По данным полиции, одна из женщин ехала в багажном отделении. Все участники инцидента были иностранными гражданами в возрасте от 19 до 27 лет и находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении.

В результате аварии четверо пассажиров были доставлены в больницы. Одна из женщин получила серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника и ребер. Состояние остальных пострадавших оценивается, рассказали в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что водитель был нетрезв. Более того, мужчина управлял автомобилем, несмотря на вынесенное судом ограничение на вождение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы и пожизненное лишение водительских прав. Возможна также депортация, заключили в польском МВД.

По данным издания «Страна.ua», все, кто находился в машине, влетевшей в дерево, — украинцы. Однако полиция Польши не уточняет, какое гражданство имеют приезжие, попавшие в ДТП.

Ранее во Вроцлаве трое поляков жестоко избили украинцев из-за акцента.