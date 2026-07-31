Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

В Польше компания пьяных украинцев на Audi A4 влетела в дерево

МВД Польши: во Вроцлаве пьяный водитель устроил ДТП, есть пострадавшие
wroclaw.policja.gov.pl

В польском Вроцлаве пьяная компания из семи человек попала в аварию на Audi A4, в багажнике которого также ехала девушка. Она получила серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Автомобиль, в котором находилось семь человек – водитель и шесть пассажиров – попал в аварию. По данным полиции, одна из женщин ехала в багажном отделении. Все участники инцидента были иностранными гражданами в возрасте от 19 до 27 лет и находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении.

В результате аварии четверо пассажиров были доставлены в больницы. Одна из женщин получила серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника и ребер. Состояние остальных пострадавших оценивается, рассказали в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что водитель был нетрезв. Более того, мужчина управлял автомобилем, несмотря на вынесенное судом ограничение на вождение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы и пожизненное лишение водительских прав. Возможна также депортация, заключили в польском МВД.

По данным издания «Страна.ua», все, кто находился в машине, влетевшей в дерево, — украинцы. Однако полиция Польши не уточняет, какое гражданство имеют приезжие, попавшие в ДТП.

Ранее во Вроцлаве трое поляков жестоко избили украинцев из-за акцента.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!