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«Из сына сделали монстра»: отец обвиняемого по делу Зенина раскрыл подробности конфликта

В Екатеринбурге отец Аркадия Вагнера раскрыл детали конфликта

Отец Аркадия Вагнера рассказал о том, что его сын не принимал участия в избиении. Об этом сообщил Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

«Мой сын не виноват. Я ручаюсь за него. Из сына сделали монстра. <…> Вы видели пленку? Он распускал [руки]? Вы почему переворачиваете? Он вот так руку положил этому Шанину», — рассказал мужчина.

По словам самого Вагнера, после начала драки он отошел к детям и попытался расспросить их о сложившейся ситуации. Дети пояснили, что собирали горох, когда их начали преследовать двое мужчин. Затем они силой посадили детей в машину, отобрали ключи от квадроциклов и не разрешили позвонить родителям. Также Вагнер отметил, что дети получили синяки, и это было зафиксировано медиками.

До этого суд арестовал Аркадия Вагнера на два месяца. Вагнера обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как считает следствие, 13 июля в Екатеринбурге он вместе со знакомым избил 58-летнего научного работника.

Ранее суд арестовал Александра Реверука, обвиняемого в избиении ученого.

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