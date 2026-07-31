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Садовое кольцо будет перекрыто в Москве 1 августа

В Москве 1 августа закроют для движения Садовое кольцо
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В субботу, 1 августа на Садовом кольце в Москве будет закрыто движение транспорта из-за ночного велофестиваля и велогонки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Временно не будет движения: 1 августа с 00:01 до 23:59 в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи; 1 августа с 15:00 до 01:00 2 августа на Садовом кольце, на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца; 1 августа с 17:00 до окончания мероприятия на улице Большая Пироговская от улицы Еланского до Зубовской улицы», — отмечается в сообщении.

Также на ряде улиц в это время движение транспорта будет ограничено. В частности, для проезда будет доступно по одной полосе в каждом направлении на части Зубовской улицы, а также на Большой Пироговской улице. Вечером 31 июля и начиная с полуночи 2 августа аналогично ограничат движение проезде Девичьего Поля. В местах с перекрытиями движения будет запрещена парковка транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве будет закрыто движение на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и СЗАО.

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