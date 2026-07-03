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В Москве будет закрыто движение на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и СЗАО

В Москве 4 июля перекроют несколько улиц в разных районах города
Tim de Waele/AP

В Москве на время проведения велогонки «Столица и Московского ночного велофестиваля будут закрыты для движения на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и СЗАО. Также на участках временных ограничений будет запрещена парковка. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 15:00 до окончания мероприятия движение перекроют на участках улицы Косыгина, Воробьевского шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Мичуринского проспекта, а с 16:00 до 20:00 — на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта в каждом направлении.

С 17:00 до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по Крылатской улице от дома 2А до дома 8, а с 20:00 до окончания мероприятия — по Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта в обоих направлениях.

С 20:30 до прохождения велоколонны остановятся улицы Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, 1905 года и Косыгина, Звенигородское и Воробьевское шоссе, проспект Маршала Жукова, Краснопресненская, Смоленская, Бережковская и Ростовская набережные, а также Бородинский и Карамышевский мосты.

До 23:59 5 июля будет недоступен парковочный карман Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

До этого НАМИ возродил проект маленького турбомотора из проекта «Кортеж».

Институт НАМИ покажет на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге новейший 4-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания НАМИ-414320. Мотор предназначен для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. В описании проекта указаны некоторые характеристики. Двигатель имеет рабочий объем 2,2 л., мощность 299 л.с. и крутящий момент 420 Нм.

Также стало известно, что завод «Автотор» в Калининграде перешел на полный цикл выпуска китайских кроссоверов SWM.

На новой линии будут производиться кроссоверы G05Pro, G01F, G01Pro и G03F. Ожидается, что машины, собранные по полному циклу, скоро поступят в продажу.

Ранее казахстанцы получили возможность купить новый Kia Cerato за 1,5 млн рублей.

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