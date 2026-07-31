Мощный фонтан высотой в несколько метров забил из-под асфальта в Москве и попал на видео

В Москве попало на видео, как вода прорвала асфальт и забила фонтаном на дороге

В Москве на улице Синявинской из-под асфальта забил фонтан высотой в несколько метров. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Инцидент сняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, как между проезжей частью и парковкой вода пробила асфальт и поднялась на высоту нескольких этажей. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

До этого в Пензе автомобиль провалился в дыру в размягченном асфальте. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что переднее колесо машины практически полностью скрылось под асфальтом. Из образовавшейся выбоины на проезжую часть вытекает вода, а участок дороги дальше по ходу движения частично затоплен. Также заметно, что неподалеку у обочины стоит еще один автомобиль с явным перекосом — его правая часть находится заметно ниже уровня дорожного покрытия. По данным канала, жертвами обрушения грунта стали сразу два транспортных средства: отечественная «пятерка» и внедорожник Mitsubishi Outlander.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске фонтан высотой с дом прорвал асфальт рядом с парковкой и попал на видео.