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В Новосибирске фонтан высотой с дом прорвал асфальт рядом с парковкой и попал на видео

В Новосибирске на видео попало, как из-под земли рядом с парковкой забил фонтан

В Новосибирске на пересечении с улицей Объединения из-под земли забил мощный фонтан. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, что вода взлетала на высоту нескольких этажей, затопив проезжую часть и тротуары.

По информации Сибирской генерирующей компании, инцидент случился в контуре гидравлических испытаний. В районе дома № 39 выявили дефект на теплосети, из-за которого произошел неконтролируемый выброс воды. Аварийный участок оперативно перекрыли, подачу теплоносителя прекратили.

В компании заверили, что ремонтные работы начнутся уже в ближайшее время. Специалистам предстоит устранить повреждение и восстановить нормальное давление в сети. Причины возникновения дефекта будут установлены после проверки. О сроках завершения ремонта пока не сообщается.

До этого в Дагестане вода разрушила часть дороги Ахты-Рутул. Сообщается, что из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке, которая и подмыла дорогу. Последствия происшествия попали на видео.

Ранее сообщалось, что на Урале квадроциклист пытался переехать Исеть и чуть не утонул.

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