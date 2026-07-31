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Автомобили

Changan назвал условия, при которых повысит цены на автомобили в России

Changan назвал 4 условия, при которых повысит цены на автомобили в России
Changan

Changan в России повысит цены на автомобили при наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от воли компании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского представительства Changan.

«К таким факторам могут относиться, в частности, дальнейшая индексация утилизационного сбора (с 1 января 2026 года ставки уже были проиндексированы на 10–20%), колебания валютных курсов, изменение ключевой ставки Центробанка (24 июля ставка снижена до 14%), а также рост стоимости логистики и комплектующих», — рассказали в пресс-службе Changan.

В компании заверили, что в ближайшие 3–4 месяца Changan не планирует повышать цены на автомобили в России, и указали, что после запуска локального производства полноприводного кроссовера CS75 Plus рекомендованная розничная цена на него была снижена.

Ранее стало известно, какие новые автомобили подорожали на российском рынке в июле 2026 года.

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