В Нижнем Новгороде водитель автобуса не выжил и разнес остановку

В Нижнем Новгороде водитель без сознания влетел в автобусную остановку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Автобус с пассажирами разнес остановку «Республиканская». Очевидцы говорят, после удара водитель был без сознания», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего осколки от остановки разлетелись по сторонам, а сама конструкция получила серьезные повреждения. По данным канала, водитель автобус не выжил. Детали произошедшего не раскрываются.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что на Алтае разворотило автобус с людьми.