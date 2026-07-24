Кроссовер Changan CS75 Plus подешевел после начала сборки в России

Changan организовал локальную сборку кроссовера Changan CS75 Plus AWD на калининградском заводе «Автотор». Организация призводства внутри страны позволила пересмотреть стоимость модели. Теперь она предлагается по более доступной цене, сообщает пресс-служба российского офиса бренда Changan.
Рекомендованная розничная стоимость снизилась на 90 тыс. рублей. С учетом действующих выгод минимальная цена начинается от 3,5 млн рублей.
Автомобиль длиной 4770 мм укомплектован двухлитровым мотором из семейства Blue Core отдачей 235 л.с. (390 Нм) и восьмиступенчатой гидромеханической коробкой передач Aisin. Привод — полный.
На производственной площадке «Автотор» ранее была налажена сборка моделей Changan UNI-V, UNI-S, UNI-T, CS35 Max, а также Deepal S07 и Deepal G318.
До этого новый кроссовер Lada Azimut разбили об столб.
Lada Azimut прошел важное испытание испытание систем пассивной безопасности — боковой удар об столб на скорости 32 км/ч.
В итоге датчики на манекене водителя зафиксировали нагрузки на голову на уровне 38,4% от максимально допустимого значения. Нагрузки на таз, позвоночник, бёдра, плечи и область брюшной полости также оказались в допустимых пределах.
Ранее Минпромоторг посчитал, что новые российские авто должны парковаться бесплатно.