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Автомобили

Hyundai Creta с людьми разворотило в жестком ДТП, появились первые кадры

В Оренбургской области Lada влетела в Hyundai Creta на встречке и разбилась
Telegram-канал KazanFirst

На трассе КазаньОренбург столкнулись Lada и Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал «KazanFirst».

«Авария случилась в Пономаревском районе Оренбургской области, недалеко от села Воздвиженка. По предварительным данным, 36-летний водитель отечественного автомобиля при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta под управлением 47-летнего мужчины», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения, при этом в момент столкновения детали разлетелись по дороге. На место приехал реанимобиль. По данным канала, пассажиры Hyundai, 43-летняя женщина, ее 19-летний сын и 13-летняя дочь, и водитель Lada получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого водителя.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.

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