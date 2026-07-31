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Видео: молния ударила по очереди на АЗС на Урале

На Урале молния ударила в машины из очереди на АЗС и попала на видео

В Серове Свердловской области молния ударила в несколько автомобилей, водители которых ждали своей очереди на автозаправке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Молния ударила по очереди на заправку в Серове — под разряд попали сразу несколько машин», — отмечается в публикации.

На видео, размещенном в паблике «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте», видно, что при ударе молнии возникло огненное облако, которое было выше стоящего ранее частного дома. В комментариях к видео один из пользователей написал, что электрический разряд ударил в высоковольтный столб, стоящий в непосредственной близости от дороги. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

До этого в Серове мужчина избил девушку в очереди на АЗС.

Ранее сообщалось, что новосибирцы сдали в полицию водителя, не желавшего стоять 4 часа в очереди на АЗС.

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