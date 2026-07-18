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Автомобили

Видео: новосибирцы сдали в полицию водителя, не желавшего стоять 4 часа в очереди на АЗС

Под Новосибирском водители сдали в полицию мужчину за нарушение очереди на АЗС

Под Новосибирском автомобилисты, простоявшие 4 часа в очереди за топливом на АЗС, вызвали полицию, когда один из них попытался ее нарушить. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» и публикует видеозапись инцидента.

«Наглый мужчина решил пролезть без очереди на АЗС в Бердске, в которой новосибирцы, по их словам, стояли 4 часа», — отмечается в публикации.

Очевидица инцидента, снявшая конфликт на видео, утверждает, что полицейские прибыли по вызову очень быстро — в течение трех минут, и начали разбирательство. В публикации утверждается, что вмешательство полиции не помогло — нарушителя очереди все равно заправили.

До этого «Белоруснефть» опровергла введение лимитов на топливо на АЗС вблизи с границей Белоруссии и России в Псковской области.

Ранее сообщалось, что балерина станцевала в очереди на АЗС в Новосибирске.

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