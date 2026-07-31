На видео попало, как под Иваново легковушка разлетелась на детали из-за ямы на дороге

Под Иваново на видео попало, как легковушка разбилась в ДТП из-за ямы на дороге

В Комсомольском районе Ивановской области рядом с деревней Афанасьево произошло жесткое лобовое столкновение. Об этом сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

Инцидент попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что автомобиль Volkswagen Passat наезжает правым задним колесом на глубокую выбоину на обочине, после чего ее резко заносит.

Легковушка вылетает на встречную полосу, где происходит лобовое столкновение с Nissan Tiida. От удара автомобиль разлетается на детали. Японский седан переворачивается и слетает в кювет.

По данным источника, в результате столкновения на месте происшествия не выжили оба водителя и ребенок в Nissan. Еще одна участница аварии — пассажирка Volkswagen — получила тяжелые травмы. Женщина была доставлена в больницу. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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