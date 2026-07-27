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На фото попало, как дерево разорвало машину пополам в Калининградской области

В Калининградской области на фото попали последствия столкновения авто с деревом
Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининградской области на 7-м километре трассы Зеленополье – Семеново – Каштаново произошло жесткое ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Клопс».

По данным источника, 22-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате удара автомобиль разорвало пополам: передняя часть повисла на стволе, задняя опрокинулась в кювет.

Водитель и два пассажира 18 и 19 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. 38-летняя пассажирка не выжила.
По данным региональной Госавтоинспекции, молодой человек не имел водительских прав. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого подросток катался на мотоцикле и, налетев на натянутую проволоку, рассек шею до позвоночника.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Приморье, где автомобиль был полностью разрушен из-за аварии с участием нетрезвого водителя без водительских прав.

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